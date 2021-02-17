 
Актуальные темы: коронавирус
Власть     17.02.2021 18:37

Минюст прокомментировал требование ЕСПЧ об освобождении Навального

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минюст  Константин Чуйченко  ЕСПЧ  Алексей Навальный  Навальный 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко прокомментировал требование Европейского суда по правам человека о немедленном освобождении Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

По словам Чуйченко, требование ЕСПЧ является беспрецедентным по целому ряду причин.

Во-первых, оно является «явным и грубым» вмешательством деятельность судебной власти России, как суверенного государства.

Во-вторых, оно является неправомерным и необоснованным, так как не содержит ссылок ни на одну норму права, которая позволила бы освободить Навального.

В-третьих, требование ЕСПЧ является заведомо невыполнимым, так как в российском законодательстве нет никаких правовых оснований для освобождения Навального.

Чуйченко подчеркнул, что судьи ЕСПЧ все это осознавали, однако приняли явно политизированное решение, которое может только осложнить восстановление отношений между Россией и институтами Совета Европы.

Исполнение требования ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального стало бы примером избирательного подхода, что противоречит принципу верховенства закона.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минюст  Константин Чуйченко  ЕСПЧ  Алексей Навальный  Навальный 

Возврат к списку

Лента новостей

19:44 В России Минздрав одобрил переход к третей фазе испытаний вакцины «Спутник Лайт»

19:13 Город (Москва и область) Южный вестибюль станции метро «Динамо» закроют на 3 месяца с 21 февраля

18:37 Власть Минюст прокомментировал требование ЕСПЧ об освобождении Навального

17:44 Общество Москву в праздничные выходные ждет «температурная пила»

17:12 Общество ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального - адвокат

Актуальные материалы

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru