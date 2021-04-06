 
Актуальные темы: коронавирус
Власть     06.04.2021 14:10

Мишустин заявил о рисках наступления третьей волны коронавируса в России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Михаил Мишустин  коронавирус  COVID-19 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире и призвал не допустить ухудшения ситуации в России.

В ходе заседания президиума координационного Совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр отметил, что в России ситуация с коронавирусом стабильна уже несколько недель, однако во многих других странах отмечается явное ухудшение, растет число заболевших, объявляется о начале третьей волны заболевания, вводятся жесткие ограничения.

«Ряд экспертов предупреждает о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране» - приводит слова Мишустина «Интерфакс».

В связи с этим Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с профильными ведомствами подготовить к 9 апреля дополнительные меры по защите россиян от коронавируса.

При этом, глава Кабмина подчеркнул, что очень важным является исследование новых штаммов вируса и призвал сделать все возможное, чтобы не допустить их распространения.

Премьер-министр также призвал население вакцинироваться от коронавируса, так как только вакцинация поможет остановить распространение болезни.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Михаил Мишустин  коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

14:10 Власть Мишустин заявил о рисках наступления третьей волны коронавируса в России

12:48 Другое Бывший тренер ЦСКА Ганчаренко возглавил «Краснодар»

12:17 Власть Госдума намерена ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде

11:54 Общество Экс-губернатор Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей

10:54 Мнения Матвиенко: послание Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат

Актуальные материалы

13:35 Общество Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве во второй половине недели

07:03 Общество Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии

06:20 В Москве открылись ярмарки выходного дня

19:11 В России К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса

12:58 Город (Москва и область) Второй вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году

11:30 В России Сервисы продажи авиабилетов сообщили о росте цен до 120 процентов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru