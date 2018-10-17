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Власть     17.10.2018 14:39

Москва готова оказать помощь и принять пострадавших при взрыве в Керчи – Собянин

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Теги:  Керчь  взрыв  Сергей Собянин  соболезнования 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Москва готова оказать помощь пострадавшим в результате взрыва в здании Политехнического колледжа в Керчи и принять их в московских больницах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

Мэр Москвы также высказал соболезнование всем пострадавшим и родным погибших.

В результате взрыва в здании Политехнического колледжа в Керчи 10 человек погибло и 40 человек пострадало. СК РФ квалифицировал взрыв как теракт.


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Теги: 
Керчь  взрыв  Сергей Собянин  соболезнования 

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