17 октября. Mossovetinfo.ru – Москва готова оказать помощь пострадавшим в результате взрыва в здании Политехнического колледжа в Керчи и принять их в московских больницах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Мэр Москвы также высказал соболезнование всем пострадавшим и родным погибших.
В результате взрыва в здании Политехнического колледжа в Керчи 10 человек погибло и 40 человек пострадало. СК РФ квалифицировал взрыв как теракт.
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