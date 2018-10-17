17 октября. Mossovetinfo.ru – Москва готова оказать помощь пострадавшим в результате взрыва в здании Политехнического колледжа в Керчи и принять их в московских больницах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.



Мэр Москвы также высказал соболезнование всем пострадавшим и родным погибших.



В результате взрыва в здании Политехнического колледжа в Керчи 10 человек погибло и 40 человек пострадало. СК РФ квалифицировал взрыв как теракт.