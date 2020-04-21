21 апреля. Mossovetinfo.ru – На увеличенные пособия по безработице в России могут претендовать более 3,2 миллиона человек, сообщается на официальном сайте правительства России.



В апреле, мае и июне пособия по безработице в размере МРОТ (12 130 рублей) получат граждане, которые потеряли работу и встали на учет после 1 марта.



Ранее Минтруда упростило процедуру регистрации на бирже труда упростили для россиян, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса.



В Москве официально зарегистрированным безработным введена региональная компенсационная доплата, которая повышает выплаты по безработице до 19 500 рублей.