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Власть     21.04.2020 18:42

На увеличенное пособие по безработице могут рассчитывать более 3 миллионов россиян

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Теги:  Правительство РФ  безработные  выплаты 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – На увеличенные пособия по безработице в России могут претендовать более 3,2 миллиона человек, сообщается на официальном сайте правительства России.

В апреле, мае и июне пособия по безработице в размере МРОТ (12 130 рублей) получат граждане, которые потеряли работу и встали на учет после 1 марта.

Ранее Минтруда упростило процедуру регистрации на бирже труда упростили для россиян, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

В Москве официально зарегистрированным безработным введена региональная компенсационная доплата, которая повышает выплаты по безработице до 19 500 рублей.


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Теги: 
Правительство РФ  безработные  выплаты 

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