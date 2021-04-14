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Власть     14.04.2021 14:27

Названо место оглашения послания президента Федеральному собранию

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Теги:  послание президента  послание  Манеж 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», заявил на заседании Совета Федерации в среду, 14 апреля первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин.

По словам Яцкина, оглашение послание назначено на 12:00. Всем сенаторам для того, чтобы присутствовать на оглашении послания необходимо будет трижды сдать тесты на коронавирус: 6, 19 и 20 апреля.

Оглашение послания к Федеральному собранию состоится 21 апреля.

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Теги: 
послание президента  послание  Манеж 

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