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Власть     09.07.2020 12:28

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля

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Теги:  масочный режим  снятие ограничений  коронавирус 

9 июля. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 13 июля, в Москве отменяется обязательный масочный режим на улицах. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

На своем сайте он отметил, что гражданам по-прежнему рекомендовано использовать медицинские маски и перчатки при нахождении на улице, однако их обязательное ношение отменяется.

В тоже время сохраняется режим обязательного использования масок и перчаток в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Кроме того, сохраняются требования соблюдения социальной дистанции.

Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне. В конце месяца в полном объеме возобновили работу центры госуслуг «Мои документы».


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Теги: 
масочный режим  снятие ограничений  коронавирус 

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