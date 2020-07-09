9 июля. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 13 июля, в Москве отменяется обязательный масочный режим на улицах. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.



На своем сайте он отметил, что гражданам по-прежнему рекомендовано использовать медицинские маски и перчатки при нахождении на улице, однако их обязательное ношение отменяется.



В тоже время сохраняется режим обязательного использования масок и перчаток в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Кроме того, сохраняются требования соблюдения социальной дистанции.



Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне. В конце месяца в полном объеме возобновили работу центры госуслуг «Мои документы».