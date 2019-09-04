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Власть     04.09.2019 09:02

Политические партии смогут использовать портал госуслуг для проведения праймериз

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Теги:  Правительство РФ  политические партии  портал госуслуг  праймериз 

4 сентября. Mossovetinfo.ru –Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое разрешает политическим партиям использовать портал госуслуг для проведения праймериз, постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Проводить праймериз через портал госуслуг могут политические партии, имеющие право принимать участие в выборах.

Кроме того, партии получают право использовать портал госуслуг «подтверждения факта аутентификации физических лиц - граждан РФ, прошедших ее в целях осуществления предварительного голосования».


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Теги: 
Правительство РФ  политические партии  портал госуслуг  праймериз 

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