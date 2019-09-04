4 сентября. Mossovetinfo.ru –Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое разрешает политическим партиям использовать портал госуслуг для проведения праймериз, постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Проводить праймериз через портал госуслуг могут политические партии, имеющие право принимать участие в выборах.
Кроме того, партии получают право использовать портал госуслуг «подтверждения факта аутентификации физических лиц - граждан РФ, прошедших ее в целях осуществления предварительного голосования».
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