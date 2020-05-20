20 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство рассматривает вопрос смягчения условий досрочного выхода на пенсию, в качестве одной из мер по восстановлению экономики, сообщают «Известия» со ссылкой на проект Минэкономразвития и источник в правительстве.



До конца 2020 года на пенсию смогут уйти россияне, которым до пенсионного возраста остается три года. При этом, общий размер стажа учитываться не будет.



По действующему законодательству на досрочную пенсию могут уйти те россияне, которые лишились работы за два года до достижения пенсионного возраста, а также женщины, чей трудовой стаж составляет 20 лет и мужчины с трудовым стажем в 25 лет.



Кроме того, в документе Минэкономразвития предлагается на ближайшие три месяца поднять пособие по безработице с 1,5 тысячи, до 4,5 тысячи рублей.



В то же время источник издания отметил, что в предложенный документ постоянно вносятся поправки, поэтому сложно предположить каким он будет по итогам обсуждения.