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Власть     17.09.2020 01:31

Правительство намерено сократить зарплаты чиновников и расходы на вооружение

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Теги:  Правителдьство РФ  бюджет  расходы  сокращение 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство России намерено сократить расходы на вооружения и зарплаты чиновников, чтобы сбалансировать бюджет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По словам Силуанова, в проекте госбюджета планируется на 5% сократить программы вооружения, отказаться от индексации зарплат чиновников, а также на 1-% оптимизировать все «незащищенные» статьи бюджета.

По расчетам данные меры позволят в 2021 году сократить бюджетные расходы на 927 миллиардов рублей, в 2022 году - на 970 миллиардов рублей, в 2023 году - на 900 миллиардов рублей.


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Теги: 
Правителдьство РФ  бюджет  расходы  сокращение 

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