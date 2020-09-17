17 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство России намерено сократить расходы на вооружения и зарплаты чиновников, чтобы сбалансировать бюджет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.



По словам Силуанова, в проекте госбюджета планируется на 5% сократить программы вооружения, отказаться от индексации зарплат чиновников, а также на 1-% оптимизировать все «незащищенные» статьи бюджета.



По расчетам данные меры позволят в 2021 году сократить бюджетные расходы на 927 миллиардов рублей, в 2022 году - на 970 миллиардов рублей, в 2023 году - на 900 миллиардов рублей.