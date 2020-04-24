24 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении программы льготной ипотеки, документ опубликован на официальном сайте правительства.
Программу льготной ипотеки 16 апреля предложил запустить президент России Владимир Путин. В рамках данной программы гражданам будут предоставлять льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
Минимальный взнос по новой ипотечной программе будет составлять 20%. Действовать программа будет до 1 ноября 2020 года. Планируется, что в рамках программы будет выдано порядка 250 тысяч ипотечных кредитов, что позволит привлечь в строительство жилья не менее 900 миллиардов рублей.
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