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Власть     24.04.2020 08:18

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

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Теги:  Михаил Мишустин  Владимир Путин  Правительство РФ  ипотека  льготное кредитование 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении программы льготной ипотеки, документ опубликован на официальном сайте правительства.

Программу льготной ипотеки 16 апреля предложил запустить президент России Владимир Путин. В рамках данной программы гражданам будут предоставлять льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Минимальный взнос по новой ипотечной программе будет составлять 20%. Действовать программа будет до 1 ноября 2020 года. Планируется, что в рамках программы будет выдано порядка 250 тысяч ипотечных кредитов, что позволит привлечь в строительство жилья не менее 900 миллиардов рублей.


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Теги: 
Михаил Мишустин  Владимир Путин  Правительство РФ  ипотека  льготное кредитование 

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