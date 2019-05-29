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Власть     29.05.2019 13:14

«Прямая линия» с Путиным пройдет летом

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Теги:  прямая линия  Владимир Путин  Дмитрий Песков 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Традиционная «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет летом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, точная дата «прямой линии» будет определена позднее.


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Теги: 
прямая линия  Владимир Путин  Дмитрий Песков 

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