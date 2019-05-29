29 мая. Mossovetinfo.ru – Традиционная «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет летом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, точная дата «прямой линии» будет определена позднее.
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