1 октября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Птицына председателем Мосгорсуда, указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Ранее кандидатуру Михаила Птицына одобрила Высшая квалификационная коллегия судей России.



Михаил Птицын ранее возглавлял Южный окружной военный суд, а до этого Балашихинский гарнизонный суд и Западно-Сибирский окружной военный суд.



Птицын сменит на посту главы Мосгорсуда Ольгу Егорову, которая 11 сентября подала заявление о прекращении своих полномочий.