Другие материалы
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Власть
30.05.2018, 15:51
Путин назначил ВРИО губернаторов Амурской области и Алтайского края
30 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Амурской области и Алтайского края, сообщается на официальном сайте Кремля. ВР...
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Власть
29.05.2018, 15:24
Путин назначил Дмитрия Артюхова ВРИО главы ЯНАО
29 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа, указ опубликован на ...
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Власть
29.05.2018, 13:59
Путин назначил Александра Моора ВРИО губернатора Тюменской области
29 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, соответствующий указ опубликован на официальном с...