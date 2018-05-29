30 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Амурской области и Алтайского края, сообщается на официальном сайте Кремля.



ВРИО губернатора Амурской области назначен Василий Орлов, который ранее возглавлял Министерство экономического развития региона. Прежний губернатор области Александр Козлов покинул свой пост в связи с тем, что возглавил Министерство по развитию Дальнего Востока.



ВРИО губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко, который ранее возглавлял правительство Красноярского края и занимал должность замгубернатора края. Прежний губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку по собственному желанию.