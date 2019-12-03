3 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов, который позволяет признавать в качестве СМИ-иноагентов физических лиц, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно новому закону, физические лица могут быть признаны иностранными агентами, если они распространяют сообщения через СМИ, признанные иностранными агентами, или участвуют в создании сообщений и материалов для СМИ-иноагента и получают финансирование из-за рубежа.



Кроме того, согласно закону, если СМИ признано иностранным агентом, то в течение месяца после признания оно должно учредить российское юридическое лицо.



Закон, позволяющий признавать иностранные СМИ, работающие на территории России «иностранными агентами», был принят в ноябре 2017 года. Признанные «иностранными агентами» СМИ обязаны маркировать свои информационные материалы соответствующим образом, а также предоставлять отчетные документы. За нарушение закона данные СМИ могут быть оштрафованы, также позволяется во внесудебном порядке блокировать их сайты. Определять, какие именно СМИ получат статус «иностранного агента», поручено Минюсту РФ.