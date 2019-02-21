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Власть     21.02.2019 14:20

Путин подписал закон о запрете на списывание со счетов должников соцвыплат

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Теги:  Владимир Путин  закон  социальные выплаты 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам и судебным приставам списывать со счетов должников средства, которые поступают на их счета в качестве социальных выплат, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон определяет перечень средств, которые поступают на счета граждан в качестве социальных выплат, в том числе компенсация вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, а также средства, выделяемые гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

При начислении таких выплат в расчетных документах будет устанавливаться специальный код вида дохода. Банки и судебные приставы будут обязаны проверять источники дохода и не допускать списания подобных выплат.


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Теги: 
Владимир Путин  закон  социальные выплаты 

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