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Власть     13.01.2020 14:57

Путин поручил освободить врачей от уголовного преследования за неумышленную утрату наркотических лекарств

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Теги:  Владимир Путин  поручения  лекарства  врачи  наркотики  уголовная ответственность 

13 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство таким образом, чтобы врачей не наказывали в уголовном порядке за неумышленную утрату наркосодержащих или психотропных лекарств, соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Предлагается освободить врачей от уголовной ответственности в тех случаях, когда данные лекарства потеряли, а не вывели в нелегальный оборот, а также в тех случаях, когда утеря зафиксирована комиссией.

Данное поручение сформировано по итогам встречи Путина с общественностью в Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года.

Доклад по данному вопросу президент ожидает до 15 апреля текущего года.


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Теги: 
Владимир Путин  поручения  лекарства  врачи  наркотики  уголовная ответственность 

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