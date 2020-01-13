13 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство таким образом, чтобы врачей не наказывали в уголовном порядке за неумышленную утрату наркосодержащих или психотропных лекарств, соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.



Предлагается освободить врачей от уголовной ответственности в тех случаях, когда данные лекарства потеряли, а не вывели в нелегальный оборот, а также в тех случаях, когда утеря зафиксирована комиссией.



Данное поручение сформировано по итогам встречи Путина с общественностью в Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года.



Доклад по данному вопросу президент ожидает до 15 апреля текущего года.