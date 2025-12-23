 
Актуальные темы: переговоры
Власть     29.12.2025 15:12

Путин принял в Кремле губернатора Подмосковья Воробьева

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Кремль  рабочая встреча  губернатор  Воробьев  власть  эффективность 

29 декабря — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Воробьев доложил «по основным направлениям жизни Подмосковья». Он сообщил, что сейчас в регионе "около девяти миллионов человек. И учитывая то, что мы растем, хлопот у нас и задач хватает».

Губернатор сообщил о «модернизации инфраструктуры», реализации большого национального проекта по экологии по очистным сооружениям, о догазификации, строительстве индустриальных парков, работе с фондом «Защитники Отечества», работе по направлениям здравоохранение,

Отдельное внимание по просьбе президента было уделено темам работы социальных координаторов, реабилитации после СВО.
Также Воробьев рассказал о работе по проектам Госсовета, где он возглавляет комиссию «Экономика данных».

«В докладе на Госсовете Вы разрешили нам провести эксперимент по внедрению искусственного интеллекта и, в частности, сокращению отчетности, создать витрину данных. С Правительством мы такой эксперимент провели. Он увенчался успехом.

Смысл заключается в том, что мы в два раза снизили отчетность документов. И я бы хотел сегодня обратиться к Вам с просьбой, чтобы этот эксперимент – работаем вместе с Правительством, с комиссией и Председателем Правительства, – мы распространили на все 44 ведомства. Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, федеральные органы власти – получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде», - передает слова Воробьева сайт Кремля.

Воробьев пояснил, что несколько ведомств объединены в рамках единых требований отчетности, которая находится на единой платформе.
По словам Губернатора, сейчас в регионе 42 проекта с использованием искусственного интеллекта. Это « позволяет экономить деньги, читает документы, и, соответственно, человек получает быстрее услугу, это дешевле нам обходится. Считаю, что эта работа тоже очень важна и востребована», сказал Воробьев.

Фото (сайт Кремля): На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Кремль  рабочая встреча  губернатор  Воробьев  власть  эффективность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:12 Власть Путин принял в Кремле губернатора Подмосковья Воробьева

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:54 В мире Трамп рассчитывает поговорить с Путиным «в ближайшее время»

18:22 Происшествия Обвиняемым в коррупционных преступлениях предъявлены в Чехове семи сотрудникам организации оказывающей услуги по электрификации

17:59 Происшествия Приговор за госизмену вынесен Мосгорсудом экс сотруднику МИД Коновалову

Актуальные материалы

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru