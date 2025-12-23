Путин принял в Кремле губернатора Подмосковья Воробьева

29 декабря — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщает пресс-служба президента России.



Воробьев доложил «по основным направлениям жизни Подмосковья». Он сообщил, что сейчас в регионе "около девяти миллионов человек. И учитывая то, что мы растем, хлопот у нас и задач хватает».



Губернатор сообщил о «модернизации инфраструктуры», реализации большого национального проекта по экологии по очистным сооружениям, о догазификации, строительстве индустриальных парков, работе с фондом «Защитники Отечества», работе по направлениям здравоохранение,



Отдельное внимание по просьбе президента было уделено темам работы социальных координаторов, реабилитации после СВО.

Также Воробьев рассказал о работе по проектам Госсовета, где он возглавляет комиссию «Экономика данных».



«В докладе на Госсовете Вы разрешили нам провести эксперимент по внедрению искусственного интеллекта и, в частности, сокращению отчетности, создать витрину данных. С Правительством мы такой эксперимент провели. Он увенчался успехом.



Смысл заключается в том, что мы в два раза снизили отчетность документов. И я бы хотел сегодня обратиться к Вам с просьбой, чтобы этот эксперимент – работаем вместе с Правительством, с комиссией и Председателем Правительства, – мы распространили на все 44 ведомства. Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, федеральные органы власти – получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде», - передает слова Воробьева сайт Кремля.



Воробьев пояснил, что несколько ведомств объединены в рамках единых требований отчетности, которая находится на единой платформе.

По словам Губернатора, сейчас в регионе 42 проекта с использованием искусственного интеллекта. Это « позволяет экономить деньги, читает документы, и, соответственно, человек получает быстрее услугу, это дешевле нам обходится. Считаю, что эта работа тоже очень важна и востребована», сказал Воробьев.



Фото (сайт Кремля): На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.