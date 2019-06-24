24 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2020 года российских контрасанкций против стран, установивших экономические санкции в отношении России, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Российские контрсанкции запрещают поставку в Россию продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза.
Вместе с тем, президент России подписал еще один документ, который допускает транзит через территорию России попадающих под санкции продуктов «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС». Такие грузы должны быть опломбированы, а водители, осуществляющие перевозки, должны иметь учетные талоны.
Кроме того, разрешен ввоз в страну санкционных товаров физическими лицами для личного пользования.
В 2014 году указанные страны ввели санкции в отношении российских компаний и физических лиц в связи с ситуацией на Украине, Россия в ответ ввела контрсанкции. С тех пор санкции и контрсанкции несколько раз продлевались. В последний раз Евросоюз продлил действие пакета антироссийских санкций 20 июня.
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