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Власть     24.06.2019 16:14

Путин продлил действие контрсанкций до конца 2020 года

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Теги:  Владимир Путин  санкции  контрсанкции  указ 

24 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2020 года российских контрасанкций против стран, установивших экономические санкции в отношении России, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российские контрсанкции запрещают поставку в Россию продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза.

Вместе с тем, президент России подписал еще один документ, который допускает транзит через территорию России попадающих под санкции продуктов «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС». Такие грузы должны быть опломбированы, а водители, осуществляющие перевозки, должны иметь учетные талоны.

Кроме того, разрешен ввоз в страну санкционных товаров физическими лицами для личного пользования.

В 2014 году указанные страны ввели санкции в отношении российских компаний и физических лиц в связи с ситуацией на Украине, Россия в ответ ввела контрсанкции. С тех пор санкции и контрсанкции несколько раз продлевались. В последний раз Евросоюз продлил действие пакета антироссийских санкций 20 июня.


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Теги: 
Владимир Путин  санкции  контрсанкции  указ 

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