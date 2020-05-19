19 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за недостаточно ясную формулировку принципов выплат врачам, ведущим борьбу с коронавирусом.



«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда, наверное, было бы меньше вопросов», - заявил Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.



Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 8 апреля предложил установить стимулирующие выплаты врачам и другим медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Выплаты были установлены в размере 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей – среднему медперсоналу, и 25 тысяч рублей – младшему медперсоналу и врачам скорой помощи.



Президент страны также указал, что выплаты медики должны получить не позднее 15 мая и пообещал лично контролировать этот вопрос.



В апреле вышло несколько постановлений правительства на тему выплат врачам, однако в них была использована формулировка о выплатах «за фактически отработанное время».



В результате из многих различных регионов начали поступать жалобы от врачей и медработников, на то, что обещанные выплаты им задерживают, или выплачивают не в полном объеме. По жалобам медиков СК РФ начал доследственные проверки в регионах.



Позднее формулировки в постановлениях правительства были исправлены.



Путин отметил, что хорошо, что формулировки были исправлены, однако если бы в постановлениях сразу были использованы ясные и прозрачные принципы выплат, не возникало бы вопросов к губернаторам регионов и главным врачам медучреждений.