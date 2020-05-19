Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     19.05.2020 16:24

Путин раскритиковал правительство за недостаточно ясные принципы выплат медикам

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  врачи  выплаты  коронавирус  Правительство РФ 

19 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за недостаточно ясную формулировку принципов выплат врачам, ведущим борьбу с коронавирусом.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда, наверное, было бы меньше вопросов», - заявил Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 8 апреля предложил установить стимулирующие выплаты врачам и другим медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Выплаты были установлены в размере 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей – среднему медперсоналу, и 25 тысяч рублей – младшему медперсоналу и врачам скорой помощи.

Президент страны также указал, что выплаты медики должны получить не позднее 15 мая и пообещал лично контролировать этот вопрос.

В апреле вышло несколько постановлений правительства на тему выплат врачам, однако в них была использована формулировка о выплатах «за фактически отработанное время».

В результате из многих различных регионов начали поступать жалобы от врачей и медработников, на то, что обещанные выплаты им задерживают, или выплачивают не в полном объеме. По жалобам медиков СК РФ начал доследственные проверки в регионах.

Позднее формулировки в постановлениях правительства были исправлены.

Путин отметил, что хорошо, что формулировки были исправлены, однако если бы в постановлениях сразу были использованы ясные и прозрачные принципы выплат, не возникало бы вопросов к губернаторам регионов и главным врачам медучреждений.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  врачи  выплаты  коронавирус  Правительство РФ 

Возврат к списку

Лента новостей

17:50 Общество Более половины россиян готовы сделать прививку от коронавируса - опрос

16:24 Власть Путин раскритиковал правительство за недостаточно ясные принципы выплат медикам

16:03 Происшествия Экс-начальник отдела налоговой службы Истры получила условный срок за мошенничество

16:00 Город (Москва и область) В Подмосковье стартовал конкурс на покупку и лизинг оборудования

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

Актуальные материалы

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35

18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга

13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня

22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС

19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату

18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»

15:54 Власть Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленном голосовании

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru