19 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за недостаточно ясную формулировку принципов выплат врачам, ведущим борьбу с коронавирусом.
«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда, наверное, было бы меньше вопросов», - заявил Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 8 апреля предложил установить стимулирующие выплаты врачам и другим медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Выплаты были установлены в размере 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей – среднему медперсоналу, и 25 тысяч рублей – младшему медперсоналу и врачам скорой помощи.
Президент страны также указал, что выплаты медики должны получить не позднее 15 мая и пообещал лично контролировать этот вопрос.
В апреле вышло несколько постановлений правительства на тему выплат врачам, однако в них была использована формулировка о выплатах «за фактически отработанное время».
В результате из многих различных регионов начали поступать жалобы от врачей и медработников, на то, что обещанные выплаты им задерживают, или выплачивают не в полном объеме. По жалобам медиков СК РФ начал доследственные проверки в регионах.
Позднее формулировки в постановлениях правительства были исправлены.
Путин отметил, что хорошо, что формулировки были исправлены, однако если бы в постановлениях сразу были использованы ясные и прозрачные принципы выплат, не возникало бы вопросов к губернаторам регионов и главным врачам медучреждений.
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