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Власть     23.03.2021 23:05

Путин сделал прививку от коронавируса

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Теги:  Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

23 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин во вторник, 23 марта, сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

В понедельник Путин анонсировал, что сделает прививку, но не уточнил, какой вакциной. При этом глава государства подчеркнул, что прививка - это личное и добровольное решение каждого человека.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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