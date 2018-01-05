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Власть     05.01.2018 18:42

Путин сократил в ГИБДД 10 тысяч должностей с 1 января

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Теги:  Путин  ГИБДД  сокращения  указ 

5 января. Mossovetino.ru - В рамка реализации указа президента России будут сокращены с 1 января 10 тыс. сотрудников ГИБДД, сообщает «Газета.Ru» 

Подписанный ранее президентом России Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тыс. человек затронет только сотрудников ГИБДД, - сокращения пройдут во всех регионах.

По информации издания сокращения не затронут сотрудников подразделений, которые занимаются регистрационными действиями и приёмом экзаменов у кандидатов в водители.

Напомним, что в сентябре 2016 года Путин сократил предельную штатную численность МВД почти на 100 тыс. человек,

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Теги: 
Путин  ГИБДД  сокращения  указ 

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