31 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен выдающихся соотечественников, указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Аэропорт Домодедово получил имя основателя Московского университета Михаила Ломоносова, аэропорт Шереметьево – имя поэта Александра Пушкина, аэропорт Внуково – имя авиаконструктора Андрея Туполева.



Всего имена выдающихся россиян получили более 40 аэропортов страны. Имена для переименования аэропортов выбирали россияне в рамках проекта «Великие имена России».

