31 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен выдающихся соотечественников, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Аэропорт Домодедово получил имя основателя Московского университета Михаила Ломоносова, аэропорт Шереметьево – имя поэта Александра Пушкина, аэропорт Внуково – имя авиаконструктора Андрея Туполева.
Всего имена выдающихся россиян получили более 40 аэропортов страны. Имена для переименования аэропортов выбирали россияне в рамках проекта «Великие имена России».
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