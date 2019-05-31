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Власть     31.05.2019 13:05

Российским аэропортам присвоил имена выдающихся соотечественников

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Теги:  Владимир Путин  аэропорты  переименование 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен выдающихся соотечественников, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аэропорт Домодедово получил имя основателя Московского университета Михаила Ломоносова, аэропорт Шереметьево – имя поэта Александра Пушкина, аэропорт Внуково – имя авиаконструктора Андрея Туполева.

Всего имена выдающихся россиян получили более 40 аэропортов страны. Имена для переименования аэропортов выбирали россияне в рамках проекта «Великие имена России».


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Теги: 
Владимир Путин  аэропорты  переименование 

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