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Власть     18.09.2019 20:14

Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин

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Теги:  КПРФ  Мосгордума  фракции  Николай Зубрлини  Зубрили  МГД 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме седьмого созыва избран Николай Зубрилин. Об этом ИА «Моссовет» сообщил один из избраных депутатов от КПРФ. Заместителями Зубрилина избраны Леонид Зюганов и Павел Тарасов.

Выборы депутатов Мосгордумы прошло 8 сентября. КПРФ получила 13 мест из 45. Первое заседание Мосгордумы состоится 19 сентября.

Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва


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Карта места

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Теги: 
КПРФ  Мосгордума  фракции  Николай Зубрлини  Зубрили  МГД 

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