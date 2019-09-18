18 сентября. Mossovetinfo.ru – Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме седьмого созыва избран Николай Зубрилин. Об этом ИА «Моссовет» сообщил один из избраных депутатов от КПРФ. Заместителями Зубрилина избраны Леонид Зюганов и Павел Тарасов.
Выборы депутатов Мосгордумы прошло 8 сентября. КПРФ получила 13 мест из 45. Первое заседание Мосгордумы состоится 19 сентября.
Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва
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