18 сентября. Mossovetinfo.ru – Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме седьмого созыва избран Николай Зубрилин. Об этом ИА «Моссовет» сообщил один из избраных депутатов от КПРФ. Заместителями Зубрилина избраны Леонид Зюганов и Павел Тарасов.



Выборы депутатов Мосгордумы прошло 8 сентября. КПРФ получила 13 мест из 45. Первое заседание Мосгордумы состоится 19 сентября.



Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва