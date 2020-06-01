1 июня. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавируса в стране постепенно стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.



«В целом нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется», - заявил президент.



В связи с этим Путин предложил вернуться к работе над поправками в Конституцию.



Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом, оно было перенесено на неопределенный срок.