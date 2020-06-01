Другие материалы
-
Власть
01.06.2020, 16:53
Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по изменениям в Конституцию
1 июня. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова на рабочем совещании с участием президента Владимира Путина рассказала, как будет проходить голосование по изменениям в Конституц...
-
Власть
01.06.2020, 16:45
Путин: голосование по изменениям в Конституцию пройдет 1 июля
1 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы ЦИК Эллы Памфиловой провести всероссийское голосование по изменения в Конституцию 1 июля. «Действител...
-
Власть
01.06.2020, 16:23
Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется - Путин
1 июня. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавируса в стране постепенно стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством ЦИК и членами рабочей ...