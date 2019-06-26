26 июня. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ракетах малой и средней дальности.
Закон был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным в ответ на действия США, которые в феврале 2019 года заявили о приостановке своего участия в ДРСМД. Закон предусматривает временное прекращение действия договора и предоставляет президенту страны право самостоятельно принимать решение о возобновлении его действия. В силу закон вступит со дня официальной публикации. 18 июня закон был принят Госдумой.
Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности был подписан в 1987 году. В последние годы американская сторона неоднократно обвиняла Россию в нарушении договора и в проведении испытаний ракеты, которая нарушает договор. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора из-за нарушения его положений российской стороной. Россия неоднократно отвергала обвинения США и в свою очередь обвиняла американскую сторону в нарушении положений договора.
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