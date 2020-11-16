16 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2021 года в России стартует реформа системы госуправления, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.



«Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент», - приводит слова Мишустина официальный сайт правительства.



Премьер-министр заявил, что провести реформу необходимо за три месяца - до 1 апреля 2021 года. В результате должен появится «рационально сформированный штат компетентных специалистов, и чётко определённая сфера ответственности каждого органа исполнительной власти».



В ходе реформы все министерства, ведомства и их территориальные подразделения будут приведены к единому стандарту. Структура каждого подразделения будет зависть от численности всего ведомства.



Мишустин заявил, что в центральных аппаратах ведомств, где сейчас насчитывается до 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных отделениях различных министерств и ведомств сейчас насчитывается до 18% свободных вакансии. Их штаты планируется сократить на 10%.