 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     16.11.2020 18:01

В России 1 января начнется реформа системы госуправления

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  министерства  ведомства  реформа 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2021 года в России стартует реформа системы госуправления, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент», - приводит слова Мишустина официальный сайт правительства.

Премьер-министр заявил, что провести реформу необходимо за три месяца - до 1 апреля 2021 года. В результате должен появится «рационально сформированный штат компетентных специалистов, и чётко определённая сфера ответственности каждого органа исполнительной власти».

В ходе реформы все министерства, ведомства и их территориальные подразделения будут приведены к единому стандарту. Структура каждого подразделения будет зависть от численности всего ведомства.

Мишустин заявил, что в центральных аппаратах ведомств, где сейчас насчитывается до 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных отделениях различных министерств и ведомств сейчас насчитывается до 18% свободных вакансии. Их штаты планируется сократить на 10%.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  министерства  ведомства  реформа 

Возврат к списку

Лента новостей

19:20 Город (Москва и область) Назначены руководители управ трех районов Москвы

18:01 Власть В России 1 января начнется реформа системы госуправления

16:46 Другое У вратаря сборной России Сафонова подозрительный тест на коронавирус

16:18 Общество Сама по себе вакцина от коронавируса не остановит пандемию - ВОЗ

15:11 Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту смерти пяти человек в частной клинике в Москве

Актуальные материалы

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru