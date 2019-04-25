25 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно указу, выплату получат в том числе ветераны, имеющие российское гражданство и проживающие в Латвии, Литве и Эстонии. Выплата приурочивается ко Дню Победы.