25 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, выплату получат в том числе ветераны, имеющие российское гражданство и проживающие в Латвии, Литве и Эстонии. Выплата приурочивается ко Дню Победы.
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