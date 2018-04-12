Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект № 430597-7, позволяющий блокировать доступ к сайтам, на которых размещена порочащая честь и достоинство граждан и юрлиц информация. Законопроект был внесен в Госдуму 2 апреля.



В случае, если суд признает не соответствующей действительности размещенную в интернете информацию, она должна быть удалена из всех интернет ресурсов.



В случае отказа от удаления сведений, порочащих честь и достоинство или деловую репутацию, в соответствии с принятым законом судебные приставы будут направлять в Роскомнадзор постановление об ограничении доступа к этим сведениям и блокировки ресурса.