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Власть     12.04.2018 12:33

Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

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Теги:  Россия  закон  репутация  интернет  сведения 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект № 430597-7, позволяющий блокировать доступ к сайтам, на которых размещена порочащая честь и достоинство граждан и юрлиц информация. Законопроект был внесен в Госдуму 2 апреля.

В случае, если суд признает не соответствующей действительности размещенную в интернете информацию, она должна быть удалена из всех интернет ресурсов.

В случае отказа от удаления сведений, порочащих честь и достоинство или деловую репутацию, в соответствии с принятым законом судебные приставы будут направлять в Роскомнадзор постановление об ограничении доступа к этим сведениям и блокировки ресурса.

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Теги: 
Россия  закон  репутация  интернет  сведения 

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