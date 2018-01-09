Участник ДТП опознан полицией как лишенный прав «гонщик на Гелендвагене»

Москва. 9 января /Mossovetinfo.ru/ Наряд ГИБДД в понедельник, работая по оформлению ДТП на ул. Профсоюзная, опознал одного из участников ДТП, как лишенного ранее прав участника «гонок на Гелендвагене».



«Сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников «гонок на Гелендвагене» в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами», - говорится в официальном сообщении полиции.



«Указанный гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.