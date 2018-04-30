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Другое     30.04.2018 13:49

13 видеоассистентов назначено на матчи Чемпионата мира FIFA 2018

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Теги:  FIFA 2018  видеоассистенты  ЧМ-2018 

30 апреля. Mossovetinfo.ru - «Судейский комитет FIFA выбрал 13 арбитров, которые будут выполнять функции видеоассистентов во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™», - сообщается на официальном сайте FIFA - FIFA.com

Эти 13 судей будут обслуживать матчи турнира только в качестве видеоассистентов. На каждом матче чемпионата мира основной бригаде судей будут помогать по четыре видеоассистента. Они будут назначаться непосредственно перед матчами. Функции видеоассистентов будут также исполнять арбитры и помощники арбитров из списка, который ФИФА опубликовала 29 марта. 

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Теги: 
FIFA 2018  видеоассистенты  ЧМ-2018 

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