«Спартак» обыграл в гостях «Тамбов» перед матчем с «Зенитом»

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» обыграл в гостях «Тамбов» в матче десятого тура чемпионата России.



Встреча, которая состоялась в субботу в Саранске, завершилась со счетом 2:0. Дубль во втором тайме сделал Айртон.



«Спартак» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 3 октября красно-белые в Москве сыграют с «Зенитом».