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Другое     05.08.2024 09:23

Акции развивающихся стран несут самые большие потери с 2022 года – Bloomberg

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Теги:  акции  рынки  спад  распродажи  Азия 

5 августа — Mossovetinfo.ru —Глобальная распродажа акций охватила развивающиеся рынки в понедельник, поскольку акции технологических центров Тайваня и Южной Кореи упали, что привело к максимальному более чем за два года снижению общего показателя MSCI для данного класса активов, сообщает Bloomberg.

Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 3,1% по состоянию на 6:10 утра в Лондоне, что является самым большим падением с июня 2022 года на момент закрытия. Это привело к двухдневному падению индикатора до 5,6%, худшему с марта 2022 года. Бенчмарк торговался на самом низком уровне с апреля.

Азиатские акции задают тон. Индекс Taiex упал на 7,8%, достигнув крупнейшего однодневного убытка за последние пять десятилетий, поскольку акции флагмана амбиций развивающихся стран в области искусственного интеллекта Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. просели более чем на 9%.

В Корее индекс Kospi упал почти на 7% во главе с Samsung Electronics Co. Ltd и SK Hynix Inc. Ранее властям пришлось приостановить заказы на продажу для программных торгов после того, как фьючерсы Kosdaq 150 упали более чем на 6%.

Мировые акции терпят убытки на фоне опасений, что Федеральная резервная система слишком поздно оказывает политическую поддержку замедляющейся экономике, и что акции компаний с искусственным интеллектом, возможно, выросли больше, чем оправдывает их потенциальная прибыль. Индекс акций развивающихся рынков снизился более чем на 8% с пика 11 июля.

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Теги: 
акции  рынки  спад  распродажи  Азия 

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