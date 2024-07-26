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05.08.2024, 09:23
Акции развивающихся стран несут самые большие потери с 2022 года – Bloomberg
5 августа — Mossovetinfo.ru —Глобальная распродажа акций охватила развивающиеся рынки в понедельник, поскольку акц...
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01.08.2024, 15:56
В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека - ТАСС,CBS
1 августа — Mossovetinfo.ru — В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека, сообщает ТАСС ...
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26.07.2024, 20:06
Многократное превышение пестицидов во фруктах и овощах из Армении фиксирует Россельхознадзор
26 июля — Mossovetinfo.ru — Многократное превышение пестицидов во фруктах и овощах из Армении, которые продают в рос...