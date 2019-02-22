22 февраля. Mossovetinfo.ru – Александр Дюков выбран новым президентом Российского футбольного союза, сообщается на официальном сайте РФС.
Дюков был избран президентом на внеочередной конференции РФС, которая прошла 22 февраля в московской гостинице «Лотте Отель Москва». Дюков был избран президентом РФС единогласно. Его полномочия будут действовать до 9 февраля 2021 года.
Кроме того, на внеочередной конференции был избран новый исполнительный комитет РФС, полномочия которого также будут действовать до 9 февраля 2021 года. В состав Исполкома РФС вошли:
Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Леонид Федун, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Николай Левников и Денис Соловьев.
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