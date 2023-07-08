Другие материалы
-
Другое
11.07.2023, 10:59
Американский "самолет Судного дня" прилетел из США в Вильнюс вслед за Байденом
11 июля — Mossovetinfo.ru — Сайт авиамониторингового интернет-ресурса Flightradar24 зафиксировал, что американский лайнер...
-
Другое
09.07.2023, 08:43
В Киеве признали ответственность за теракт на Крымском мосту
9 июля — Mossovetinfo.ru — Украина нанесла удар по Крымскому мосту в октябре прошлого года. Об этом в своем в Telegram-кан...
-
Другое
08.07.2023, 15:45
МАГАТЭ исключило "видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ" на Запорожской АЭС
8 июля — Mossovetinfo.ru — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) исключило "какие-либо видимые признак...