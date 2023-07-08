11 июля — Mossovetinfo.ru — Сайт авиамониторингового интернет-ресурса Flightradar24 зафиксировал, что американский лайнер E-4B Nightwatch, на борту которого размещен командный пункт высшего руководства страны на случай повреждения наземных систем управления во время ядерной атаки, прилетел вслед за президентом США Джо Байденом в Вильнюс.По информации портала, самолет вылетел из города Кэмп-Спрингс в Мэриленде (там находится американская авиабаза Эндрюс) днем в понедельник и приземлился в столице Литвы, где проходит саммит НАТО, во вторник рано утром.Boeing E-4B Nightwatch также известен как Advanced Airborne Command Post (AACP), или воздушный командный пункт ВВС США. Это модифицированная версия Boeing 747-200. Всего с 1970-х годов в Соединенных Штатах было создано четыре таких самолета. Каждый E-4B способен поднять в воздух сотню человек.Один из четырёх состоящих на вооружении E-4B всегда готов к вылету в течение нескольких минут. Во время зарубежных поездок президента США «самолёт судного дня» непременно сопровождает его, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком».Boeing E-4B Nightwatch официально называется National Airborne Operations Center — воздушный командный пункт. Он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай ядерного апокалипсиса, когда наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Самолёт может находиться в воздухе целую неделю при условии регулярной воздушной дозаправки. Всё оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.