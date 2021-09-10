09:08 Другое Аналитики оценили количество долларовых миллионеров в российских регионах
08:27 Мнения В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию с ценами на жилье
07:52 Общество Москвичам пообещали обвал полярного холода к середине сентября
07:49 Другое Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру
07:45 В России Мошенники стали звонить россиянам от имени службы поддержки портала госуслуг
09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными
11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве
10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов
10:18 В России В России упали розничные продажи пива