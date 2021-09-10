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Другое     10.09.2021 09:08

Аналитики оценили количество долларовых миллионеров в российских регионах

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Теги:  исследование  миллионеры  ретинги 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили количество долларовых миллионеров в российских регионах, сообщает РБК.

Всего в России насчитывается около 297 тысяч долларовых миллионеров (по данным банка Credit Suisse).

Первое место занял московский регион, в Москве и Подмосковье проживает 104,5 тысячи или 35% от общего количества долларовых миллионеров в России.

На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область, где насчитывается 28 тысяч миллионеров. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где проживает 12 тысяч миллионеров.

В десятку регионов лидеров вошли также Ростовская область (6 тысяч), Татарстан (5,5 тысячи), Свердловская область (5,2 тысячи), Самарская область (4,4 тысячи), Нижегородская область (3,9 тысячи), Ставропольский край (3,6 тысячи) и Челябинская область (3,5 тысячи).

Исследователи отмечают, что количество миллионеров они оценивали по косвенным данным, таким как объемы люксовых автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, владение дорогим жильем, стоимостью от 10 миллионов рублей, а также охват услуг private banking.

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Теги: 
исследование  миллионеры  ретинги 

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