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15.02.2021, 14:47
Аналитики сравнили стоимость автомобилей в России и за рубежом
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала Аutonews сравнили стоимость автомобилей в России, Украине, странах Европы и Азии. Первым автомобилем для сравнения стал Skoda Octavia Ambition. В Р...
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Другое
13.02.2021, 00:21
Следующее заседание по делу Навального о клевете назначено на 16 февраля
13 февраля. Mossovetinfo.ru – Следующее заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко суд в пятницу назначил на 16 февраля, сообщает корреспон...
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12.02.2021, 23:25
У Криштиану Роналду новый рекорд - полмиллиарда подписчиков в соцсетях
12 февраля. Mossovetinfo.ru - В пятницу Криштиану Роналду побил еще один рекорд, на этот раз не в футболе - португальская суперзвезда стала первым человеком, у которого было 500 миллионов подписчиков ...