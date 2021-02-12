15 февраля. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала Аutonews сравнили стоимость автомобилей в России, Украине, странах Европы и Азии. Первым автомобилем для сравнения стал Skoda Octavia Ambition. В Р...

13 февраля. Mossovetinfo.ru – Следующее заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко суд в пятницу назначил на 16 февраля, сообщает корреспон...

12 февраля. Mossovetinfo.ru - В пятницу Криштиану Роналду побил еще один рекорд, на этот раз не в футболе - португальская суперзвезда стала первым человеком, у которого было 500 миллионов подписчиков ...