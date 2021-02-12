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Другое     15.02.2021 14:47

Аналитики сравнили стоимость автомобилей в России и за рубежом

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Теги:  автомобили  цены  исследование 

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала Аutonews сравнили стоимость автомобилей в России, Украине, странах Европы и Азии.

Первым автомобилем для сравнения стал Skoda Octavia Ambition. В России в автосалоне он может обойтись покупателю более 1,5 миллионов рублей. На Украине такой же автомобиль обойдется более, 1,6 миллиона рублей, в Чехии - более 2 миллионов рублей, в Германии - более 2,4 миллиона рублей.

Kia Sportage, собираемый в Калининграде обойдется российским покупателям в 1,7 миллиона рублей, в Корее такой же автомобиль обойдется в 1,6 миллиона рублей, на Украине этот автомобиль стоит чуть более 1,5 миллиона рублей, в Германии - более 2 миллионов рублей.

Renault/Dacia Logan собранный в Румынии в России стоит 683 тысячи рублей, в самой Румынии этот же автомобиль обойдется покупателям уже в 752 500 рублей, в Латвии - 748 тысяч рублей, на Украине - 987 тысяч рублей.

Японский внедорожник Toyota RAV4 в России можно приобрести за 1,96 млн рублей. Жителям Европы он обойдется в 2 млн рублей, для японцев — в 1,94 млн рублей.

BMW 3-й серии собираемый в Калининграде стоит в России 3,34 миллиона рублей. На Украине такой автомобиль обойдется в 3,29 миллиона рублей, в Испании - 4,02 миллиона рублей, в Германии - 4,2 миллиона рублей.

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Теги: 
автомобили  цены  исследование 

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