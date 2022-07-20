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Другое     20.07.2022 13:09

Апартаменты не будут приравнены к жилью - в Госдуме

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Теги:  Госдума  апартаменты  статус  ЖК 

20 июля. Mossovetinfo.ru - Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса России, сообщил 20 августа журналистам председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов. Глава комитета также отметил, что никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость.

Госинспекции по недвижимости Москвы в начале 2022 года сообщила, что в ходе камеральных проверок 600 земельных участков в Москве до конца февраля установит насколько законно на них возведены и эксплуатируются апартаменты.

В январе 2021 года Совет Федерации разработал законопроект о легализации апартаментов, проект подразумевал внесение изменений в Жилищный кодекс, направленных на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов.

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Теги: 
Госдума  апартаменты  статус  ЖК 

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