Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     29.11.2019 11:34

Банк России выпустил в обращение памятные монеты в честь 75-летия Победы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  монеты  Победа 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Банк России выпустил в обращение памятные монеты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте Центробанка.

В обращение выходят серебряные монеты номиналом в 3 и 25 рублей, золотая монета номиналом в 50 рублей и монета из недрагоценных металлов номиналов в 10 рублей.

Тираж трехрублевой монеты составит 3 тысяч штук, 25-рублевой – 1,5 тысячи штук, 50-рублевой – тысяча штук. 10-рублевая монета из недрагоценных металлов будет выпущена тиражом в 5 миллионов штук.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  монеты  Победа 

Возврат к списку

Лента новостей

11:34 Другое Банк России выпустил в обращение памятные монеты в честь 75-летия Победы

10:49 Город (Москва и область) Строительство жилого дома по программе реновации завершается в Восточном Измайлово

09:31 Город (Москва и область) На ВДНХ отметят Всероссийский день хоккея

09:00 Город (Москва и область) За восемь лет работы горячая линия по вопросам госуслуг приняла 5 миллионов звонков

08:51 Город (Москва и область) Гололедица ожидается в Москве 29 ноября

Актуальные материалы

19:36 Город (Москва и область) Собянин пожелал москвичам на Новый год уверенности в завтрашнем дне

11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов

10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки

17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД

14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru