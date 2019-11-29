29 ноября. Mossovetinfo.ru – Банк России выпустил в обращение памятные монеты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте Центробанка.



В обращение выходят серебряные монеты номиналом в 3 и 25 рублей, золотая монета номиналом в 50 рублей и монета из недрагоценных металлов номиналов в 10 рублей.



Тираж трехрублевой монеты составит 3 тысяч штук, 25-рублевой – 1,5 тысячи штук, 50-рублевой – тысяча штук. 10-рублевая монета из недрагоценных металлов будет выпущена тиражом в 5 миллионов штук.