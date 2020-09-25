25 сентября. Mossovetinfo.ru - Мюнхенская «Бавария» победила испанскую «Севилью» и стала обладателем Суперкубка УЕФА.



Матч, проходивший в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша, завершился победой «Баварии» со счетом 2:1.



Счет в матче открыл испанский клуб, на 13-й минуте Лукас Окампос реализовал пенальти. На 34-й минуте Леонс Горецка сравнял счет, а в дополнительное время удар Хави Мартинеса принес победу немецкой команде.