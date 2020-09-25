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Другое     25.09.2020 00:37

«Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА

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Теги:  футбол  Суперкубок УЕФА  Бавария  Севилья 

25 сентября. Mossovetinfo.ru - Мюнхенская «Бавария» победила испанскую «Севилью» и стала обладателем Суперкубка УЕФА.

Матч, проходивший в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша, завершился победой «Баварии» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл испанский клуб, на 13-й минуте Лукас Окампос реализовал пенальти. На 34-й минуте Леонс Горецка сравнял счет, а в дополнительное время удар Хави Мартинеса принес победу немецкой команде.


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Теги: 
футбол  Суперкубок УЕФА  Бавария  Севилья 

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