21 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимира Путин своим указом назначил заместителем председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.



Биография Марата Хуснуллина



Марат Шакирзянович Хуснуллин родился в 1966 году в Казани.



В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист».

В 2000 году окончил Открытый университет Великобритании по специальности «профессиональный менеджмент». Кандидат экономических наук.



Трудовая деятельность



1983 - 1984 гг. - лаборант обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института.

1984 - 1986 гг. - служба в Советской Армии.

1986 - 1987 гг. - лаборант ТСО Казанского финансово-экономического института.

1987 - 1995 гг. - председатель строительного кооператива «Темп» г. Казань.

1995 - 1997 гг. - генеральный директор ООО «Интерпластсервис».

1997 - 2000 гг. - генеральный директор ООО Строительная торгово-промышленная фирма «Ак Барс» г. Казань.

2000 - 2001 гг. - заместитель генерального директора - директор по материально-техническим ресурсам, инвестициям и строительству ГУП ПЭО «Татэнерго».

2001 - 2010 гг. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.



Работа в Правительстве Москвы



18.11.2010 г. назначен руководителем Департамента городского строительства города Москвы.

С 2 декабря 2010 года - заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.



Награды и поощрения



Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.).

Почетная грамота Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (2003 г.).

Почетное звание «Почетный строитель России» (2004 г.).

Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» (2005 г.).

Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Медаль «100 лет профсоюзам России» (2005 г.).

Благодарственное письмо кабинета министров Республики Татарстан (2007 г.).

Благодарственное письмо президента Республики Татарстан (2008 г.).

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008 г.).

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2010 г.).

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» (2013 г.).



Семейное положение: женат, трое детей.