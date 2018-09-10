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Другое     10.09.2018 10:35

Биржевой курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 2016 года

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Теги:  доллар  курсы валют 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов превысил отметку в 70 рублей за доллар.

В последний раз отметку в 70 рублей курс доллара превышал в марте 2016 года.


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Теги: 
доллар  курсы валют 

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