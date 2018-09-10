10 сентября. Mossovetinfo.ru – Курс евро на торгах на Московской бирже в понедельник превысил отметку в 81 рубль за евро.
В последний раз отметку в 81 рубль, евро превышал на торгах 1 марта 2016 года.
Ранее сообщалось, что впервые с марта 2016 года доллар превысил отметку в 70 рублей.
15:46 Власть Полиция во время несанкционированных акций действовала по закону - Песков
14:53 Другое Биржевой курс евро превысил отметку в 81 рубль впервые с 2016 года
14:09 Происшествия В Москве проверяют информацию об угрозах инвалиду со стороны коллекторов
13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года
13:02 Город (Москва и область) Наблюдатели ОП впервые работали на всех избирательных участках в Москве
00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов
23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра
23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов
20:14 Общество Около 9,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве
19:45 Город (Москва и область) Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников
15:12 Происшествия МВД: на несогласованную акцию в центре Москвы пришли 2000 человек
14:35 Город (Москва и область) В День города метро и МЦК перевезли 5,7 миллиона пассажиров