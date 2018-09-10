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Другое     10.09.2018 14:53

Биржевой курс евро превысил отметку в 81 рубль впервые с 2016 года

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Теги:  евро  курсы валют  биржа 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Курс евро на торгах на Московской бирже в понедельник превысил отметку в 81 рубль за евро.

В последний раз отметку в 81 рубль, евро превышал на торгах 1 марта 2016 года.

Ранее сообщалось, что впервые с марта 2016 года доллар превысил отметку в 70 рублей.


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Теги: 
евро  курсы валют  биржа 

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