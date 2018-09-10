10 сентября. Mossovetinfo.ru – Курс евро на торгах на Московской бирже в понедельник превысил отметку в 81 рубль за евро.



В последний раз отметку в 81 рубль, евро превышал на торгах 1 марта 2016 года.



Ранее сообщалось, что впервые с марта 2016 года доллар превысил отметку в 70 рублей.