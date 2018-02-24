Бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия ее допинг-пробы B

24 февраля /Mossovetinfo.ru/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, в чьей пробе A был обнаружен допинг, отказалась от вскрытия пробы B, сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову.



По мнению менеджера сборной России по бобслею Сергея Журкина, из-за отказа от вскрытия пробы В, возможно, последуют «более мягкие санкции». «Думаю, это было связано только с этим. Сергеева осознает, что факт нарушения был, но не понимает, где она допустила ошибку»,— сказал Журкин.



На Играх в южнокорейском Пхёнчхане Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.