1 ноября. Mossovetinfo.ru – Результаты тестов на коронавирус трех игроков сборной России по футболу сомнительные, сообщает пресс-служба сборной.



Сомнительные результаты теста выявлены у нападающего «Сочи» Антона Заболотного, полузащитника «Динамо» Даниила Лесового и полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.



В сборную вызван нападающий ЦСКА Федор Чалов, который в составе молодежной сборной готовился к товарищеским матчам против сборных Венгрии и Словении.



В ноябре сборная России по футболу проведет три матча. 12 ноября в Кишиневе россияне сыграют товарищеский матч против сборной Молдавии, 15 и 18 ноября в рамках Лиги Наций сборная России сыграет соответственно против сборных Турции и Сербии.