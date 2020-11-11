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Другое     11.11.2020 12:21

Чалов вызван в сборную России после сомнительных тестов на COVID-19 у трех игроков команды

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Теги:  сборная России по футболу  коронавирус  Федор Чалов 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – Результаты тестов на коронавирус трех игроков сборной России по футболу сомнительные, сообщает пресс-служба сборной.

Сомнительные результаты теста выявлены у нападающего «Сочи» Антона Заболотного, полузащитника «Динамо» Даниила Лесового и полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

В сборную вызван нападающий ЦСКА Федор Чалов, который в составе молодежной сборной готовился к товарищеским матчам против сборных Венгрии и Словении.

В ноябре сборная России по футболу проведет три матча. 12 ноября в Кишиневе россияне сыграют товарищеский матч против сборной Молдавии, 15 и 18 ноября в рамках Лиги Наций сборная России сыграет соответственно против сборных Турции и Сербии.


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Теги: 
сборная России по футболу  коронавирус  Федор Чалов 

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