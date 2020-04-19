Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     19.04.2020 16:31

Чемпионат России по футболу планируется возобновить с середины июня до середины июля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  чемпионат России по футболу  РПЛ  возобновление  коронавирус 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Чемпионат России по футболу может быть возобновлен в любую неделю с середины июня до середины июля, сообщает пресс-служба Российской Премьер-лиги.

При этом рассматриваются различные варианты продолжения сезона, в том числе проведение оставшихся матчей без зрителей. При этом подчеркивается, что такой вариант будет принят, если другие варианты будут невозможны.

Также сообщается, что лига договорилась с клубами определить дату возобновления чемпионата за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку.

Чемпионат России по футболу был остановлен 17 марта в связи с распространением коронавируса. К моменту остановки в чемпионате было сыграно 22 тура.

В России на 19 апреля выявлено 42 853 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3 291 человек, скончался – 361.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  чемпионат России по футболу  РПЛ  возобновление  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

16:31 Другое Чемпионат России по футболу планируется возобновить с середины июня до середины июля

14:57 Город (Москва и область) Еще 12 частных лабораторий в Москве начали проводить тестирование на коронавирус

13:48 Город (Москва и область) Около 10 тысяч соцработников и более тысячи волонтеров помогают москвичам на самоизоляции

13:09 Город (Москва и область) Около 60% зараженных коронавирусом в Москве переносят его бессимптомно

12:02 Город (Москва и область) В Москве ввели выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru