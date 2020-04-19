18 апреля. Mossovetinfo.ru – Чемпионат России по футболу может быть возобновлен в любую неделю с середины июня до середины июля, сообщает пресс-служба Российской Премьер-лиги.
При этом рассматриваются различные варианты продолжения сезона, в том числе проведение оставшихся матчей без зрителей. При этом подчеркивается, что такой вариант будет принят, если другие варианты будут невозможны.
Также сообщается, что лига договорилась с клубами определить дату возобновления чемпионата за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку.
Чемпионат России по футболу был остановлен 17 марта в связи с распространением коронавируса. К моменту остановки в чемпионате было сыграно 22 тура.
В России на 19 апреля выявлено 42 853 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3 291 человек, скончался – 361.
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