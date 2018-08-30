30 августа. Mossovetinfo.ru – Международный союз биатлонистов (IBU) довел до Союза биатлонистов России (СБР) информацию о том, что четверо российских спортсменов нарушили антидопинговые правила, сообщается на официальном сайте СБР.



Несмотря на то, что трое указанных спортсменов уже завершили свою спортивную карьеру, а еще один не выступает за национальную сборную страны, СБР намерен провести тщательное расследование полученной информации.



В сообщении также указано, что СБР подчеркивает свою нулевую толерантность к случаям применения допинга, и готов полноценно сотрудничать с IBU и WADA, для полноценного расследования любых случаев нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами.



Как сообщает портал «Чемпионат.com», речь идет о российских биатлонистах Александре Печенкине, Александре Чернышеве, Светлане Слепцовой и Андрее Устюгове.