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Другое     30.08.2018 16:03

Четыре российских биатлониста обвинены в нарушении антидопинговых правил

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Теги:  спорт  допинг 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Международный союз биатлонистов (IBU) довел до Союза биатлонистов России (СБР) информацию о том, что четверо российских спортсменов нарушили антидопинговые правила, сообщается на официальном сайте СБР.

Несмотря на то, что трое указанных спортсменов уже завершили свою спортивную карьеру, а еще один не выступает за национальную сборную страны, СБР намерен провести тщательное расследование полученной информации.

В сообщении также указано, что СБР подчеркивает свою нулевую толерантность к случаям применения допинга, и готов полноценно сотрудничать с IBU и WADA, для полноценного расследования любых случаев нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами.

Как сообщает портал «Чемпионат.com», речь идет о российских биатлонистах Александре Печенкине, Александре Чернышеве, Светлане Слепцовой и Андрее Устюгове.


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Теги: 
спорт  допинг 

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