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Другое     12.01.2021 19:57

Число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов

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Теги:  Telegram  социальные сети  соцсети  мессенджеры 

12 января. Mossovetinfo.ru - Число активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 миллионов. Об этом сообщает компания.

Отмечается. что за последние 72 часа в Telegram зарегистрировались более 25 миллионов человек со всего мира.

Telegram был заблокирован в России в апреле 2018 года решением суда по иску Роскомнадзора, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям.

15 июня 2020 года в Госдуму был внесен законопроект запрещающий блокировку мессенджера Telegram. 18 июня Роскомнадзор принял решение прекратить блокировку мессенджера.

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Теги: 
Telegram  социальные сети  соцсети  мессенджеры 

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