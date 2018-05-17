28 мая. Mossovetinfo.ru – Девятиметровая электрическая вувузела появится в парке «Сокольники» к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Ее установят 13 июня, за день до старта ЧМ-2018, на штативы под углом 30 градусов на Фонтанной площади парка.



Вувузела будет гудеть в честь победителей и вести звуковые трансляции матчей российской сборной на время ЧМ-2018.