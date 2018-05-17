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Другое
28.05.2018, 08:11
Девятиметровую вувузелу установят в парке «Сокольники» к ЧМ-2018
28 мая. Mossovetinfo.ru – Девятиметровая электрическая вувузела появится в парке «Сокольники» к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. ...
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Другое
17.05.2018, 17:56
Необычно яркий и крупный полумесяц увидят москвичи 17 и 18 мая
17 мая. Mossovetinfo.ru – Необычно яркий и крупный полумесяц увидят москвичи после захода Солнца 17 и 18 мая, сообщается на официальном сайте Московского планетария. Это связано с тем, что в...
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Другое
17.05.2018, 08:55
Археологи нашли в центре Москвы древнюю церковную утварь, изразец и оружие средневековой Руси
17 мая. Mossovetinfo.ru – Археологи нашли в центре Москвы древнюю церковную утварь, изразец и оружие средневековой Руси. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. ...