9 апреля. Mossovetinfo.ru – «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 2:1. На Дубль Александра Ташаева ЦСКА ответил голом Федора Чалова.



ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков, а от идущего вторым «Спартака» - на шесть. При этом ЦСКА сыграл на одну игру меньше, чем у «Спартак».