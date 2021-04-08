«Динамо» вылетело из Кубка России по футболу

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Московское «Динамо» уступило самарским «Крыльям Советов» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу и вылетело из розыгрыша турнира.



Матч, проходивший в Самаре, завершился победой «Крыльев Советов» со счетом 2:0.