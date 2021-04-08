 
Актуальные темы:
Другое     08.04.2021 19:46

«Динамо» вылетело из Кубка России по футболу

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  Кубок России по футболу  Динамо 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Московское «Динамо» уступило самарским «Крыльям Советов» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу и вылетело из розыгрыша турнира.

Матч, проходивший в Самаре, завершился победой «Крыльев Советов» со счетом 2:0.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  Кубок России по футболу  Динамо 

Возврат к списку

Лента новостей

19:46 Другое «Динамо» вылетело из Кубка России по футболу

19:42 В мире РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V».

18:08 Власть Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье

16:55 В мире ЕСПЧ признал законными требования об обязательной вакцинации

15:45 Власть Путин обратил внимание Меркель на провокации со стороны Украины на Донбассе

Актуальные материалы

08:43 Город (Москва и область) Территории возле трех станций МЦД благоустроят к лету

18:27 Общество В Москве 7-8 апреля ожидается ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

12:06 Общество В Москве в конце недели резко потеплеет

11:03 В России В МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян

09:22 Город (Москва и область) Отопление в Москве отключат в мае

13:35 Общество Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве во второй половине недели

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru